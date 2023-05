Asfalto roubou a cena em Miami e pode complicar vida dos pilotos no GP

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O GP de Miami tem grid embaralhado após o asfalto novo complicar a vida dos pilotos na classificação. Max Verstappen errou a primeira tentativa, e Charles Leclerc acabou encerrando a definição do grid prematuramente depois de estampar o muro, impedindo que o holandês fizesse outra volta rápida. A precisão foi premiada na classificação, e quem se deu melhor foi Sergio Perez, com Fernando Alonso em segundo e Carlos Sainz em terceiro. A quinta corrida da temporada tem largada às 16h30 pelo horário de Brasília e uma vitória coloca Perez na liderança do campeonato.

Ninguém duvida que Verstappen, que sai do nono lugar, vai abrir espaço no meio do pelotão. "Nós estamos mais longe deles em ritmo de corrida do que em qualquer outro momento na temporada", lamentou Leclerc, que larga em sétimo. O monegasco bateu duas vezes neste fim de semana e explicou que o acerto que optou para o carro o deixa difícil de pilotar. "Mas isso não é desculpa porque cabe a mim calcular isso."

Na outra Ferrari, Carlos Sainz vem tendo um fim de semana muito melhor do que em Baku, mas é outro que descarta brigar com a Red Bull. "Checo vai escapar na frente, ele é meio segundo por volta mais veloz que nós em situação de corrida. E o Max vai chegar, é uma questão de tempo. Nossa briga é com a Aston Martin, que tem um ritmo de corrida semelhante ao nosso, e acho que o pódio tem que ser o objetivo."

Do lado da Aston, Alonso comemorou o segundo lugar no grid em um fim de semana que vem sendo difícil para eles. Desde que passaram a usar a asa traseira com menos carga aerodinâmica, a velocidade de reta melhorou, mas o comportamento do carro ficou menos previsível.

Alonso larga do lado sujo da pista e isso faz bastante diferença em uma pista em que só há aderência na trajetória usada pelos pilotos, como bem descobriram Verstappen e Leclerc durante a classificação. Mas o espanhol lembrou que, também por conta disso, pode ser difícil ultrapassar, então ele também se coloca na disputa de, pelo menos, um pódio.

Ele e Sainz devem ter um duelo particular porque o piloto que vem logo atrás, Kevin Magnussen, estará olhando mais para trás. "Nosso ritmo de corrida estava bom também, mas nesse fim de semana tem muito carro que está bem. Nossa briga é para pontuar", disse o dinamarquês, que tem ao seu redor carros mais rápidos (Pierre Gasly em quinto, George Russell em sexto, Leclerc e Ocon em oitavo).

Então devemos ter um Max Verstappen vindo de trás e abrindo caminho ajudado pelo DRS mais poderoso da Red Bull, Charles Leclerc tentando se recuperar sem desgastar tanto os pneus com a Ferrari, e também Lewis Hamilton buscando entrar nos pontos depois de ser o 13º no grid. A Mercedes vem sofrendo muito com a falta de aderência neste final de semana, e o inglês deverá ter trabalho para abrir caminho, já que também falta velocidade de reta.

É esperado que os pilotos façam apenas uma parada, largando com os pneus médios e fechando a corrida com os duros. Isso se não chover, embora a possibilidade de chuva tenha diminuído. E veremos se os pilotos estavam certos em questionar a diminuição das zonas de DRS em 75m antes da prova. Ano passado, a prova de Miami foi uma das que tiveram mais ultrapassagens no ano.