Ascensão de "joia" da base no Corinthians influenciou em saída de Boselli

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O atacante Mauro Boselli se despediu do Corinthians após não ter o seu contrato renovado para a próxima temporada. Segundo apurou o UOL Esporte, a ascensão do centroavante Cauê, do sub-20, considerado uma das "joias" da base do Timão, influenciou na saída do argentino.

O Corinthians entende que é desnecessário investir em um alto salário para manter Boselli, já que o clube conta com o atacante Cauê, de futuro promissor e já "pedindo passagem" no elenco profissional.

Aliás, o centroavante já foi integrado ao elenco principal em 2020 e treina constantemente com os profissionais do Timão no CT Joaquim Grava.

O técnico Vagner Mancini e companhia projetam emplacar Cauê no profissional já na temporada 2021. Além da qualidade técnica e força física em campo, o jogador é visto com grande potencial de venda para a Europa. Jornais da Espanha, inclusive, já noticiaram que o Real Madrid monitora o centroavante alvinegro.

Recentemente, Cauê foi convocado pelo técnico André Jardine, da seleção brasileira sub-20, para disputar um torneio quadrangular realizado na Granja Comary, com as seleções de Chile, da Bolívia e do Peru. O centroavante agradou bastante, inclusive, marcando dois gols.

O Corinthians faz mistério, mas a expectativa é que Cauê, de volta da seleção, reforce o time na final do Campeonato Paulista sub-20. O Timão encara o rival Palmeiras em partida única, com mando do Alvinegro, às 15h, na Fazendinha.

Cauê marcou sete gols pela equipe sub-20 nesta temporada, mas no ano passado, quando chegou ao Corinthians, o centroavante marcou 20 gols em 35 jogos pela categoria sub-17.