Artilheiro isolado da competição, Sassá tem mais gols que 13 dos 20 times da Série C

Manaus/AM - O camisa 9, Sassá, do Amazonas FC atingiu a incrível marca de nove gols em oito jogos, ao vencer o Manaus por 2 a 0 ontem, e agora tem mais bolas nas redes do que 13 dos 20 times que disputam a terceira divisão nacional. As informações são do site Esporte Manaus.

Além do próprio Amazonas, apenas Ypiranga e São Bernardo, com 12, São José, Botafogo-PB e Volta Redonda, com dez, tem mais gols que Sassá. Com nove, o Náutico tem o mesmo número de tentos que o centroavante aurinegro. Na lista da artilharia da Série C, o camisa 9 da Onça é seguido por Erick (Ypiranga), que tem sete gols, Sillas (São José) e Bruno Santos (São Bernardo), ambos com quatro.

Com esse início goleador com a camisa da equipe amazonense, Sassá vive sua melhor fase – em número de gols – desde 2016, ano em que balançou as redes 14 vezes pelo Botafogo. Com o único gol marcado na passagem pelo Athletic-MG, o atacante tem na atual temporada dez tentos, o mesmo número que marcou somando as últimas quatro temporadas (2019-2022).

Estendendo a comparação do número de gols a todas as quatro divisões nacionais, Sassá também lidera a artilharia. Com os já citados nove gols na Terceirona, o matador está à frente de Tiquinho Soares, artilheiro da Série A com oito gols, de Vágner Love, artilheiro da Série B com sete gols e Marcelo Toscano e Bahia, artilheiros da Série D com cinco gols.