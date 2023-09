Artilheiro do Confiança na temporada, amazonense Negueba acerta com Sport

Destaque do Confiança em 2023, o atacante amazonense Edison Negueba seguirá no futebol nordestino, mas agora em Pernambuco. Anunciado na tarde desta quarta-feira (6), o atacante de 22 anos disputará a Série B do Campeonato Brasileiro pelo Sport, atual vice-líder da competição.

Negueba chega ao Leão da Ilha no melhor momento da carreira. O amazonense se despediu do Confiança como artilheiro da equipe na atual temporada. Foram sete gols em 34 jogos. Além das bolas na rede, o novo reforço do Sport também contribuiu com seis assistências.

Com as boas atuações pelo Dragão, o jovem atacante caiu nas graças do torcedor e logo despertou interesse de clubes da Série B. Segundo a imprensa nordestina, Negueba já tem um acordo com o Ceará para a próxima temporada. O Sport por sua vez pagou a rescisão do jogador junto ao Confiança e arcará com os salários até o fim da atual temporada.

Com informações da assessoria