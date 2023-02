Artilheiro do Brasileiro foi parar em clube sem divisão no interior do RS

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O goleador do Campeonato Brasileiro de 2013 vive uma nova realidade. Aos 33 anos, Éderson, que passou por Vasco, Athletico-PR, Fortaleza, entre outros times, está disputando o Campeonato Gaúcho pelo São Luiz, clube da cidade de Ijuí, na região noroeste do Estado, e que não tem vaga garantida em qualquer divisão nacional.

A tranquilidade no clube e na cidade garantem paz ao artilheiro, que se diz muito feliz pela oportunidade e busca voltar para o exterior após o Estadual. Até agora, ele tem um gol marcado em sete partidas vestindo as cores do time.

COMO ACONTECEU

Éderson estava sem contrato após a passagem pela Chapecoense quando foi procurado pelo São Luiz.

A escolha aconteceu rapidamente. Segundo ele, o projeto do clube e a qualidade do Gauchão pesaram na escolha.

O centroavante acredita que ainda atuará por mais três ou quatro temporadas.

"Eu tinha outras situações para o Estadual. Mas surgiu o São Luiz e senti uma paz no coração. Gostei do interesse da direção, da comissão técnica. Me ligaram e fechamos em cinco minutos. Foi o clube mais rápido que fechei", Ederson, atacante do São Luiz, ao UOL.

"Eu vou fazer 34 anos em março. Quero jogar até os 37 ou 38 anos. Vou fazer com que o São Luiz tenha a melhor posição na tabela, depois do Estadual meu objetivo é sair do país novamente. Seria importante para minha carreira e tenho essa ambição", Ederson, atacante do São Luiz.

VIDA NOVA EM CLUBE PEQUENO

O São Luiz é um clube pequeno do interior gaúcho. Não possui divisão nacional garantida. Neste ano, disputará a Copa do Brasil pois conquistou a Copa FGF na temporada passada. Em 2022 jogou a Série D, mas acabou eliminado precocemente.

Ijuí é distante da maioria das sedes do Gauchão e sofre com longos deslocamentos de ônibus pelo Estado durante o campeonato.

"É diferente e desafiador. Mas eu gosto do desafio. Saí de casa com 15 anos e sustento minha família desde então. O desafio me faz crescer. Vivo experiências muito boas aqui, que em clubes que têm tudo para o jogador não acontecem. Eu nunca tinha vivido isso das viagens longas de ônibus. Mas eu vim para ajudar. Sabemos da condição do clube e o ônibus é confortável. Vamos tirando de letra. Aqui eu tenho paz, tranquilidade, não preciso de luxo. Venho para o treino caminhando, tenho carinho de todos no clube", Éderson, atacante do São Luiz.

GOLEADOR DO BRASILEIRO

Éderson marcou 21 gols no Campeonato Brasileiro de 2013, sendo artilheiro da competição.

Ele também atuou no Al Wasl, do Emirados Árabes Unidos, e no Kashiwa Reysol, do Japão.

"Tive a felicidade de jogar com Adriano Imperador, Paulo Baier, jogadores que no interior do Ceará, eu só via pela televisão. Fui artilheiro do Brasileirão e isso mudou minha vida. Só tenho a agradecer", Éderson, atacante do São Luiz.