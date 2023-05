Artilheira aproxima Palmeiras das quartas do Brasileiro Feminino

Brasília/DF - O Palmeiras encaminhou a classificação antecipada às quartas de final da Série A1 (primeira divisão) do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. No sábado (20), as Palestrinas golearam a Ferroviária por 4 a 1 no Estádio Jayme Cintra, em Jundiaí (SP), pela 12ª rodada, informou a Agência Brasil.

A equipe alviverde foi a 26 pontos, mantendo-se na quarta posição, 12 pontos à frente do Cruzeiro, nono colocado e primeiro time fora da zona de classificação, mas que ainda joga na rodada. O Verdão precisa de mais um ponto para se garantir nas quartas. A Ferroviária, apesar da derrota, já está assegurada no mata-mata. O clube do interior paulista soma 27 pontos, em terceiro lugar.

Liderança

O Corinthians se beneficiou do tropeço das Guerreiras Grenás e continua na ponta do Brasileiro, mas ameaçado pelo Flamengo. As Brabas dominaram a partida, mas pararam na goleira Catalina Pérez e foram derrotadas por 1 a 0 pelo Avaí/Kindermann no Estádio Salézio Kindermann, em Caçador (SC). A lateral Raquelzinha, de pênalti, decretou a vitória do time da casa, aos 45 minutos do segundo tempo.

As paulistas seguem com os mesmos 28 pontos das rubro-negras, mas ficam à frente pelo saldo de gols. As cariocas, porém, jogam no domingo (21) e basta um empate para assumirem a liderança. As catarinenses foram a 13 pontos, saindo da zona de rebaixamento e ocupando a 12ª posição.

O Real Brasília também deixou as quatro últimas colocações ao superar o Grêmio por 1 a 0, no Defelê, com gol da atacante Marcela Guedes, aos 50 minutos da etapa final. A vitória levou as Leoas do Planalto aos mesmos 13 pontos do Avaí/Kindermann, ficando à frente pelo saldo, na 11ª posição. As Gurias Gremistas, com 16 pontos, seguem em sétimo, podendo ser ultrapassadas por São Paulo e Cruzeiro na sequência da rodada.

Outro time com 13 pontos é o Bahia, um posto à frente do Real Brasília. As Mulheres de Aço, porém, saíram de campo derrotadas neste sábado. As tricolores perderam do Internacional por 3 a 0 no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo (RS). As Gurias Coloradas marcaram com as atacantes Tamara, aos cinco do primeiro tempo; e Belén Aquino, aos 20 da etapa inicial e no primeiro lance após o intervalo. As gaúchas estão em quinto lugar, com 25 pontos.

Ceará rebaixado

O último jogo deste sábado envolveu os dois últimos colocados do Brasileiro. Melhor para o Real Ariquemes, que venceu o Ceará por 2 a 0, no Valerião, em Ariquemes (RO). O triunfo levou o Furacão do Vale do Jamari aos nove pontos, ainda na 15ª e penúltima colocação, mas sonhando com a permanência na elite. As Meninas do Vozão, que seguem zeradas, tiveram o rebaixamento à Série A2 (segunda divisão) decretado, restando ainda três rodadas para o fim do campeonato.

Vale lembrar que o Ceará, atual campeão da Série A2, dispensou quase todo o elenco que conquistou o acesso no ano passado, após o rebaixamento do time masculino à Série B do Campeonato Brasileiro. O Vozão iniciou a temporada com um grupo formado por jovens de 15 a 17 anos. As goleadas sofridas para Flamengo (10 a 0), na Supercopa do Brasil, e Corinthians (14 a 0), na estreia da Série A1, repercutiram. A equipe até se reforçou, mas não foi suficiente.

Agência Brasil / Portal do Holanda