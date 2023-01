Arthur Back e Vitória Viegas vencem Brasileiro de Optimist

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - A CBVela – Confederação Brasileira de Vela finalizou neste domingo (16), a 51ª edição do Brasileiro de Optimist, realizado no Iate Clube de Brasília. O título masculino ficou com Arthur Back, do Iate Clube do Rio de Janeiro, que conquistou o bicampeonato.

No feminino, Vitória Viegas, do Iate Clube de Brasília, foi a campeã. Na disputa por equipes, os velejadores do ICRJ levaram o prêmio coletivo na disputa nacional.

Com regatas realizadas do dia 4 até 15 de janeiro, na raia Norte do Lago Paranoá, o pódio geral do Brasileiro de OP foi encerrado com Arthur Back (ICRJ), Eduardo Backheuser (ICRJ), Zion Brandão (ICRJ), Henrique Tannous (ICSC) e Vitória Viegas (ICB).

A flotilha do Rio de Janeiro ficou com a primeira colocação na premiação dos clubes, seguida por Iate Clube de Brasília, Iate Clube Veleiros da Ilha, Veleiros do Sul e Yacht Club Santo Amaro.

"O Iate Clube de Brasília está de parabéns! Foi excelente recepção, com um campeonato muito organizado em todas as esferas. Os pais se envolveram muito e isso é a marca da classe OP", explicou Marco Aurélio, Presidente da CBVela.

CLÍNICA DE NOVAS VELAS E APRESENTAÇÃO DA VELA JOVEM

A organização da CBVela também focou no trabalho fora d' água. Com a clínica de "Novas Velas", que possui o intuito de ajudar às crianças e adolescentes a seguir na prática da modalidade vela, seja no alto rendimento ou para o lazer.

O programa da "Vela Jovem", também marcou presença. Com objetivo de apresentar os atletas para as classes de maior nível técnico e barcos do programa olímpico.

"A CBVela conseguiu apresentar as novas classes para todos os participantes. Nós também aproveitamos essa grande oportunidade para explicar à toda comunidade o trabalho feito pela CBVela com a juventude. Estou muito feliz! Conseguimos realizar tudo que estávamos imaginando antes do Brasileiro de Optimist", afirmou Juan Sienra, Gerente Técnico da CBVela.

A partir de 29 de janeiro os olhares da vela nacional serão para a Copa da Juventude 2023. O campeonato nacional sediado no YCSA – Yacht Club Santo Amaro, com organização da CBVela e regatas na raia da Represa de Guarapiranga.

A vela brasileira tem como destaque o Núcleo de Base do programa da Confederação Brasileira de Vela – CBVela junto com a Secretaria Especial do Esporte e a Secretaria de Especial do Alto Rendimento – SNEAR do Ministério da Cidadania para a vela jovem pelo Convênio 920223/2022.