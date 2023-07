Arthur Alcorte é campeão brasileiro e do Sul-Americano de patinação no gelo

Ainda neste domingo, no último dia do evento, será realizada a apresentação de gala a partir das 14h (de Brasília).

Com várias desistências antes da prova, a concorrência ficou menor nas disputas. Logo depois de Arthur no masculino Senior, veio Guilherme Ferrazzi.

Os atletas brasileiros inscritos nas categorias de alto rendimento (Advanced Novice, Junior e Senior) foram inscritos automaticamente no Sul-Americano. As apresentações foram válidas para ambos.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Arthur é campeão brasileiro e do I Sul-Americano Open Interclubes na categoria Senior masculino. O Campeonato Brasileiro de Patinação Artística no gelo foi disputado neste sábado (22) em conjunto com o Sul-Americano. As provas aconteceram na Arena Ice Brasil, em São Paulo, centro de treinamento da Confederação Brasileira de Desportos no Gelo (CBDG).

