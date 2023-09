Arsenal marca duas vezes nos acréscimos e vira sobre o United no Inglês

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Arsenal fez dois gols nos acréscimos, virou para cima do Manchester United e venceu por 3 a 1, no Emirates Stadium, em duelo pela quarta rodada do Campeonato Inglês.

Declan RIce e Gabriel Jesus, com um golaço, decidiram o resultado depois dos 45 minutos do segundo tempo, garantindo a vitória dos Gunners no clássico.

A vitória fez o Arsenal subir na tabela e ocupar a quinta colocação, com 10 pontos. O próximo compromisso dos Gunners é visitar o Everton, no outro domingo (17), após a data Fifa

O Manchester United perdeu a segunda e cai para a 11ª colocação, com seis pontos. Os Red Devils enfrentam o Brighton no sábado da outra semana (16)

COMO FOI O JOGO

Os primeiros minutos foram equilibrados e bem treinados, mas sem grandes chances de gols de nenhuma das equipes.

O Arsenal dominou a primeira etapa e rondava a área do United, mas sem conseguir assustar Onana.

Havertz furou de maneira incrível na cara do gol e perdeu a primeira boa chance do Arsenal no jogo.

O United abriu o placar no primeiro ataque, em momento mais dominante do Arsenal no jogo. Rashford recebeu de Eriksen, carregou por dentro e finalizou no canto.

O Arsenal empatou logo na sequência, em bela trama de ataque, com passes rápidos. Martinelli serviu Odegaard, que finalizou colocado e igualou o marcador.

No segundo tempo, o Arsenal dominou as ações e pressionou o United, que se encolheu e não conseguiu manter a bola por muito tempo.

Declan Rice, contratado mais cara da temporada, fez o primeiro gol pelo Arsenal nos acréscimos , explodindo o Arsenal Stadium.

Gabriel Jesus sacramentou o resultado com um golaço, deixando Dalot no chão e tocando na saída de Onana!