Arsenal leva susto, mas vence Burnley e vai à vice-liderança do Inglês

MACEIÓ, AL (UOL/FOLHAPRESS) - O Arsenal venceu o Burnley por 3 a 1 neste sábado (11), no Emirates Stadium, e assumiu a vice-liderança da Premier League.

Leandro Trossard, Saliba e Zinchenko balançaram a rede para o Arsenal. Josh Brownhill fez para os visitantes.

O Arsenal é o 2º colocado do Inglês, com 27 pontos, mesma pontuação do Manchester City. O Burnley está em 19º, com 4.

Os times voltam a campo no dia 25 pela Premier League. Enquanto o Arsenal encara o Brentford, o Burnley pega o West Ham.

Como foi o jogo

Arsenal domina. No primeiro tempo, o Arsenal teve 64% de posse de bola, enquanto o Burnley adotou pressão alta para explorar contra-ataques.

Mudança para cruzamentos. Após oportunidades perdidas, o Arsenal passou a insistir em cruzamentos, resultando no primeiro gol no último minuto da primeira etapa.

Dinâmica distinta no segundo tempo. A segunda etapa foi marcada por pressão intensa de ambas as equipes do início ao fim.

Gol de empate do Burnley. Os visitantes conseguiram o gol de empate com Brownhill, mas a igualdade foi breve.

Retomada da liderança do placar. Logo após o gol de empate, o Arsenal reassumiu a liderança no placar e marcou mais duas vezes.

Gols e lances importantes

Arsenal assusta primeiro. Demorou apenas cinco minutos para, após escanteio cobrado pelo lado direito, Gabriel Magalhães cabecear por cima da meta e assustar o adversário pela primeira vez.

Burnley aproveita vacilo. Saliba se atrapalhou e tocou errado para trás. Gudmundsson roubou a bola, saiu na cara do gol e finalizou rasteiro, mas Raya fez grande defesa e, na sequência, Gabriel Magalhães afastou.

1 x 0. Zinchenko cruzou para a área adversária aos 45' e Saka tocou de cabeça para Trossard aparecer sozinho na segunda trave e abrir o placar para o Arsenal.

1 x 1. Logo aos 8' da segunda etapa, Brownhill aproveitou rebote de um chute de Koleosho e mandou para o fundo das redes para deixar tudo igual em Londres.

2 x 1. Saliba sobiu sozinho entre dois marcadores aos 17' minutos e cabeceou com força para recolocar os Gunners à frente do placar no Emirates Stadium.

3 x 1. Zinchenko aproveitou escanteio de Trossard e acertou um belo chute de primeira, no ar, da entrada da área, mandando a bola na gaveta da meta adversária para ampliar.

Fábio Vieira é expulso. O português recebeu cartão vermelho direto após um pé alto atingir Brownhill.