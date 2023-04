Arsenal goleia Leeds com dois gols de Jesus e mantém distância para o City

SÃO PAULO/SP - O Arsenal venceu o Leeds, por 4 a 1, em partida válida pela 29ª rodada do Campeonato Inglês na manhã deste sábado (1). O nome da partida foi Gabriel Jesus. O atacante brasileiro marcou dois gols e quebrou um jejum de 17 jogos sem balançar a rede adversária. Gabriel Martinelli também foi personagem da partida, dando uma assistência para o gol de Ben White.

Com o resultado, o Arsenal chegou aos 72 pontos e manteve a vantagem de oito para o City na liderança do torneio. O Leeds permanece com 26 e ocupa a 16ª colocação na tabela.

O primeiro tempo foi equilibrado no Emirates Stadium. Mesmo em casa, o Arsenal levou alguns sustos com as subidas do Leeds ao ataque. Travado na marcação, o time londrino só conseguiu abrir o placar com um pênalti sofrido e convertido por Gabriel Jesus.

O Arsenal abriu vantagem logo no começo do segundo tempo com dois gols em 10 minutos. O Leeds até chegou a esboçar uma reação após, mas acabou freado por um tento dos Gunners nos minutos finais.

Pênalti e gol

De pênalti, Gabriel Jesus abriu o placar no Emirates Stadium. O camisa 9 do Arsenal foi derrubado por Ayling quando fazia jogada individual e, na cobrança, bateu no meio.

O segundo gol do Arsenal foi marcado por Ben White no começo do segundo tempo. Martinelli fez jogada pela esquerda e cruzou para o lateral, que apareceu livre na segunda trave para marcar.

Placar 3 x 0

Gabriel Jesus chegou ao seu segundo gol no jogo aos 10 minutos da etapa final. O atacante brasileiro apareceu entre os zagueiros e completou passe de Trossard para o gol.

Kristensen contou com a sorte para diminuir o placar para o Leeds. Após sobra na entrada da área, o dinamarquês arriscou e viu a bola desviar em Zinchenko, enganar Ramsdale e morrer na rede.

Fim de jogo: 4 x 1

Xhaka foi o nome do quarto gol do Arsenal. Odegaard encontrou o suíço aparecendo como elemento surpresa no ataque, e o camisa 34 só cabeceou tirando de Meslier para fechar a conta.