Arsenal estuda investida para tirar Raphinha do Barcelona, diz site

No Barcelona, Raphinha teve um impacto imediato desde que chegou à Espanha, com nove gols e nove assistências em 38 jogos.

Os Gunners mostraram interesse em contratar Raphinha quando ele deixou o Leeds United, mas o Barça levou a melhor. No entanto, Xavi chamou Raphinha de 'futuro do Barcelona' em fevereiro, depois que ele marcou contra o Real Betis.

O clube Arsenal é admirador do brasileiro e estão cientes de que ele pode ser colocado à venda no final da temporada. Essa informação foi divulgada pelo site Football Insider.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Arsenal está considerando fazer uma oferta pelo ala Raphinha do Barcelona na janela de transferência do verão europeu.

