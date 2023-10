Arsenal bate City no fim com gol de Martinelli e quebra tabu pelo Inglês

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Arsenal voltou a vencer o City no Campeonato Inglês depois de anos com um 1 a 0 no final, marcado pelo brasileiro Gabriel Martinelli.

O jogo foi truncado, parecia caminhar para um 0 a 0, mas aos 40 do segundo tempo, Martinelli mudou a história da partida.

A vitória deixa o Arsenal dividindo a ponta do campeonato com o Tottenham, com 20 pontos.

Já o City de Guardiola cai para a terceira colocação, estacionado com 18 pontos, após duas derrotas seguidas.

Ao vencer neste domingo ao lado da sua torcida, os Gunners quebraram um tabu de 12 derrotas seguidas para o City pela Premier League. A última vitória havia sido em 2015.

Como foi o jogo:

O primeiro tempo começou com boa chance do City, mas depois viu o ritmo cair. Os dois times tiveram dificuldades nas saídas de bola, sem conseguir aproximação perigosa à área adversária.

Com poucas chances reais de gol, a primeira etapa foi morna e equilibrada. Mas, poderia ter sido diferente, caso o árbitro fosse mais rigoroso com entradas faltosas de Kovacic, que levou amarelo, e fez mais duas faltas fortes e seguiu em campo.

Na volta do intervalo, pouca coisa mudou e o jogo seguiu truncado. Nenhum dos goleiros precisou trabalhar mais com a falta de criatividade e efetividade dos dois ataques.

Lances perigosos e gols:

Rice salvou o Arsenal aos 4 do primeiro tempo. Em chegada do City logo no começo da partida, Gvardiol conseguiu boa finalização, mas o camisa 41 fez as vias de goleiro, salvando em cima da linha, mas de cabeça. No rebote, Aké não aproveitou e mandou por cima da trave.

Martinelli abriu o placar ao 40 do segundo tempo. Tomiyasu recebeu lançamento na área, passa para Harvetz que atrasou a bola para o brasileiro, que mandou colocado, mas viu o chute desviar em Aké, enganando Ederson.