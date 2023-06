Arsenal anuncia a contratação de Kai Havertz, ex-Chelsea

Havertz deixa o Chelsea após três temporadas, 139 jogos, 32 gols e 15 assistências. O alemão se destacou pelos lances decisivos: ele marcou o gol do título na Liga dos Campeões 2020/21 e do Mundial de Clubes 2021, diante do Palmeiras.

Havertz é o primeiro reforço do Arsenal nesta janela de transferências. O clube está próximo de contratar Declan Rice, do West Ham, por 105 milhões de libras (R$ 643 milhões).

