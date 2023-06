Arsenal acerta a contratação de Havertz por até R$ 396,8 milhões

O Arsenal anunciou nesta quarta-feira (21) a contratação do meia-atacante Kai Havertz, do Chelsea. Essa transferência deve custar entre 60 e 65 milhões de libras (R$ 396,8 milhões). As informações são do GE.

De acordo com esses veículos de imprensa, os clubes ainda estão finalizando os detalhes contratuais da transferência. O jogador já tem tudo resolvido com o Arsenal e deve passar por exames médicos em breve. Ele tinha vínculo com o Chelsea até junho de 2025.

Revelado pelo Bayer Leverkusen, clube onde atuou até 2020, Havertz disputou as últimas três temporadas pelo Chelsea. Essa transferência custou 90 milhões de libras na época. Desde então, o meia-atacante disputou 139 jogos pelo time inglês, marcou 32 gols e deu 13 assistências.