Arrascaeta decide, Flamengo bate Grêmio de novo e encara São Paulo na final

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo superou os problemas internos vividos nos últimos dias, venceu o Grêmio novamente -desta vez por 1 a 0 no Maracanã- e se garantiu na final da Copa do Brasil pela segunda temporada consecutiva. Arrascaeta, de pênalti, marcou o gol do confronto, nesta quarta-feira (16).

O adversário da equipe carioca na briga pela taça será o São Paulo, que desbancou o rival Corinthians na outra semifinal. Os duelos acontecem nos finais de semana dos dias 16 e 23 de setembro -a CBF ainda vai definir as datas exatas dos duelos.

A classificação também garante, no mínimo, R$ 30 milhões aos cofres rubro-negros. Este é o valor repassado pela CBF ao vice-campeão da Copa do Brasil. O valor pode chegar a R$ 70 milhões em caso de título.

Antes disto, o Flamengo volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro: já neste domingo (20), o time encara o Coritiba fora de casa.

COMO FOI O JOGO

O 1° tempo foi agitado e teve o Grêmio, que precisava do resultado, com mais ímpeto ofensivo, principalmente com lances em velocidade a partir das laterais. Apesar disto, o Flamengo também conseguiu atacar e gerar perigo ao gol gaúcho.

Na 2ª etapa, os mandantes seguraram a pressão e foram eficientes: em pênalti marcado após Rodrigo Ely jogar com o braço, Arrascaeta não titubeou e marcou o único gol da decisão.

GOLS E DESTAQUES

Grando, grande. O primeiro lance perigoso da partida teve um milagre do goleiro do Grêmio: Gerson recebeu de Gabigol e, da ponta esquerda, cruzou na medida para Bruno Henrique. Gabriel Grando mostrou estar com o reflexo em dia e, mesmo no contrapé, conseguiu bloquear o cabeceio e evitar o gol carioca ainda na casa dos seis minutos.

Matheus Cunha, também grande. O time visitante, que usou e abusou das investidas aéreas, protagonizou sua a melhor chance até os 30 minutos... pelo chão: após ótima arrancada de João Pedro, Suárez recebeu de Ferreira e, de primeira, acionou Bitello, que bateu forte e viu Matheus Cunha espalmar.

Varela fora. Sampaoli precisou mexer na sua equipe pouco depois do lance de Bitello, já que Varela - que jogou com o nariz fraturado - sentiu dores no joelho direito, pediu substituição e deu lugar a Matheuzinho.

Flamengo reage. Depois de alguns sustos gremistas, os cariocas responderam na mesma moeda: usando a velocidade, principalmente em contra-ataques. Foi em um deles que Victor Hugo recebeu de Arrascaeta e, em profundidade, cruzou para o meio da área. Para azar da maior parte dos torcedores no Maracanã, Rodrigo Ely chegou antes de Bruno Henrique e afastou.

Impedimento em lateral? Os minutos finais do 1° tempo tiveram um momento curioso: um dos bandeirinhas assinalou impedimento de Suárez em uma cobrança de lateral, mas não existe, na regra, qualquer infração em jogadas do tipo. Em meio a protestos dos jogadores, Braulio da Silva Machado corrigiu o erro e aplicou falta do Flamengo, que havia ocorrido justamente no lance envolvendo o uruguaio.

Suárez fica no quase. O Grêmio voltou dos vestiários ainda mais ofensivo e, antes dos dez minutos, desperdiçou duas chances com Suárez. Primeiro, o uruguaio pegou mal na bola ao receber lançamento já dentro da área e, logo depois, não calibrou a mira em passe de Carballo - nas duas oportunidades, Matheus Cunha fez a defesa com tranquilidade.

Ferreira carimba a trave. A pressão gaúcha continuou em meio a um Maracanã ainda pulsante, e o público quase testemunhou o gol de Ferreira. O camisa 10 fez linda jogada da esquerda para o meio e tentou deslocar Matheus Cunha em chute colocado. A bola, no entanto, beijou a trave flamenguista.

Cinco mudanças: uma delas, Gabigol. Sampaoli e Renato mudaram seus times exatamente no mesmo lance. Enquanto o argentino optou por sacar Gabigol e Victor Hugo para as entradas de Luiz Araújo e Thiago Maia, o ex-atacante fez três alterações e acionou JP Galvão, Pepê e Besozzi na busca por manter a velocidade de seus meias.

Grêmio bobeia e é punido. A bola alta, que puniu os cariocas na Libertadores, serviu de isca para o Flamengo usar em seu benefício na noite de hoje: em escanteio, Léo Pereira subiu com Rodrigo Ely e conseguiu cabecear em direção ao gol. A bola bateu no braço do zagueiro gremista e, após revisão do VAR, o árbitro assinalou pênalti para os mandantes. Arrascaeta deslocou Grando, abriu o placar e chamou todos os companheiros para abraçar Sampaoli ao dar números finais à decisão: 1 a 0.

Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Braulio da Silva Machado (SC)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE)

VAR: Wagner Reway (PB)

Cartões amarelos: Erick Pulgar, Fabrício Bruno, Gerson, Luiz Araújo (FLA); João Pedro, Rodrigo Ely, JP Galvão (GRE)

Cartões vermelhos: não houve

Gols: Arrascaeta (FLA), aos 28 min do 2° tempo

FLAMENGO

Matheus Cunha; Varela (Matheuzinho), Fabrício Bruno, Léo Pereira e Filipe Luís; Erick Pulgar (Allan), Victor Hugo (Thiago Maia), Gerson e Arrascaeta; Bruno Henrique (Pedro) e Gabigol (Luiz Araújo). T.: Jorge Sampaoli

GRÊMIO

Gabriel Grando; João Pedro, Rodrigo Ely, Bruno Alves e Reinaldo. Villasanti, Carballo (Pepê), Cristaldo (JP Galvão), Bitello (Besozzi) e Ferreira (Iturbe); Suárez. T.: Renato Gaúcho