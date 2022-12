Argentinos deixam rastro de destruição na arquibancada após título no Qatar

A Argentina venceu a França por 4 a 2 nos pênaltis, depois de empate por 3 a 3 em um jogo espetacular. Com o resultado, a equipe sul-americana voltou a ser campeã do mundo após 36 anos de espera. O título fez enlouquecer os mais de 60 mil argentinos que viajaram ao Qatar.

LUSAIL, QATAR (UOL/FOLHAPRESS) - A comemoração pelo tricampeonato mundial da Argentina deve durar muito tempo entre os torcedores do país, especialmente aqueles que estão no Qatar e presenciaram de perto a história sendo feita pelo time de Messi e companhia. Porém, alguns extrapolaram nas arquibancadas do Lusail e deixaram um rastro de destruição.

