Argentino Martín Benítez fecha com o Grêmio

O Grêmio anunciou nessa quarta-feira (5) a contratação do meio-campista Martín Benítez. O argentino chega ao Tricolor do Morumbi com contrato de empréstimo até o final de 2022, com opção de compra. O jogador de 27 anos, que foi revelado pelo Independiente (Argentina), já defendeu no Brasil o Vasco da Gama e o São Paulo. Reforço do Vozão Outra equipe a apresentar uma cara nova nesta quarta foi o Ceará, que garantiu o empréstimo do lateral Victor Luís, que disputou a última temporada pelo Palmeiras. Esta é a segunda passagem do jogador pelo Vozão, equipe que defendeu na temporada 2015. O vínculo de Victor Luís com o Time do Povo é de empréstimo, válido até o fim de 2022. Edição: Fábio Lisboa

Your browser does not support the video tag.

