Argentino fica com o rosto sangrando após briga com mexicanos no Qatar

SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - O torcedor Luis Aguirre foi atacado, no sábado (28), por mexicanos nas arquibancadas do Estádio Lusail, no Qatar, na partida entre as duas seleções pela segunda rodada da Copa do Mundo. Com o rosto ensanguentado, o argentino estava acompanhando o jogo com o seu filho, Federico, que também foi golpeado.

Vídeos divulgados nas redes sociais mostram um grupo com quatro torcedores do México partindo para cima dos dois argentinos. Aguirre foi visto no chão recebendo socos repetidamente. Os seguranças do estádio apartaram a briga e levaram os adeptos para prestar depoimento.

O tumulto teria ocorrido por volta dos 20 minutos do primeiro tempo, quando a decisão ainda estava empatada sem gols.

Em entrevista ao canal argentino Todo Notícias, Aguirre explicou como a confusão se iniciou, e disse que ia enviar reclamações formais diretamente para a Fifa.

"Aconteceu do nada. A agressão foi verbal quando estávamos cantando. A partir daí passaram a nos atingir e aconteceu o que foi visto nas redes. Estávamos torcendo pela seleção e eles vieram nos repreender, nos dizer "argentinos de m*'", explicou o torcedor.

"Eles nos bateram algumas vezes, caímos no chão e depois levei alguns socos no rosto. Acho que houve uma desorganização significativa da Fifa. Isso não deveria acontecer quando se vem assistir a um jogo de futebol deste nível", complementou.