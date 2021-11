Argentina vence Uruguai em ritmo de treino com golaço de Di Maria

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Argentina venceu o Uruguai por 1 a 0 nesta sexta-feira (12), no Estádio Campeón del Siglo, em Montevidéu, e está cada vez mais perto de carimbar o passaporte para a Copa do Mundo de 2022. Em jogo válido pela 13ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas, Di Maria chamou a responsabilidade e marcou um golaço.

Como era esperado, recuperando-se de lesão, Lionel Messi começou a partida no banco de reservas e entrou em campo aos 30 minutos do segundo tempo no lugar de Lo Celso. O camisa 10 ainda levou perigo para o gol de Muslera, mas não conseguiu mudar o placar que já estava encaminhado.

Com o resultado, a Argentina se isola na vice-liderança das Eliminatórias com 28 pontos, oito a mais do que o Equador, terceiro colocado. Já o Uruguai, que vem de quatro jogos sem vencer, é o sexto colocado com 16 pontos.

A Argentina volta aos gramados na terça-feira (16), às 20h30 (de Brasília), em San Juan, contra o Brasil. A partida será o primeiro encontro entre as seleções após o jogo interrompido pela Anvisa na NeoQuímica Arena, em São Paulo.