Argentina supera Brasil em inscrições para ingressos da Copa do Mundo

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Fifa abriu na última quarta-feira (19) o primeiro período de venda de ingressos para a Copa do Mundo do Qatar, que dá seu pontapé inicial no dia 21 de novembro. Nesta etapa, os torcedores marcam no sistema os jogos que têm interesse em assistir —por exemplo: para a final, foram requisitados 140 mil ingressos somente nas primeiras 24h. Outro número divulgado pela entidade que chama atenção mostra o forte interesse dos torcedores argentinos pelas partidas do Mundial.

De acordo com a Fifa, a Argentina está atrás somente do Qatar no ranking de dez países cujos torcedores mais demonstraram interesse pelos ingressos da Copa. O Brasil também está nesta primeira lista, mas somente em nono lugar.

Ao todo, aproximadamente 1,2 milhão de ingressos foram reservados nas primeiras 24h da primeira etapa de vendas. Além dos 140 mil da final de 18 de dezembro, que será realizada no estádio Lusail, houve 80 mil inscrições para o jogo de abertura, no estádio Al Bayt. Este período de demonstração de interesse por meio do site "fifa.com/tickets" acaba no dia 8 de fevereiro, às 7h (de Brasília).

Não faz diferença entre marcar os jogos de preferência no sistema no primeiro ou no último dia deste processo. Para os jogos em que o número de inscrições exceder os ingressos disponíveis serão feitos sorteios. Todos os candidatos, aprovados ou não, serão notificados até o dia 8 de março, quando também serão informadas as condições de pagamento e outras etapas do processo.

Na Copa do Mundo da Rússia, a venda de ingressos teve três fases. A primeira se divide em duas etapas: no início os interessados escolhiam os jogos que tinham interesse sem saber quais seriam, e um sorteio definia quem teria a opção de compra. Em seguida, em determinada data, compra quem consegue realizar o pedido mais rápido.

A segunda fase aconteceu somente após o sorteio dos grupos e, portanto, sabendo exatamente quais os duelos. E as duas etapas da primeira fase se repetem: inicialmente um sorteio e, em seguida, ordem de pedido. A terceira e última fase é chamada de "última hora" com venda em período mais próximo da competição do que for excedente.

Além do Qatar como anfitrião, do Brasil e da Argentina, já estão classificados para a Copa do Mundo Sérvia, Espanha, Suíça, França, Bélgica, Dinamarca, Holanda, Croácia, Inglaterra e Alemanha.

*

RANKING DE PAÍSES QUE MAIS SE INTERESSARAM POR INGRESSOS DA COPA NAS PRIMEIRAS 24H DE VENDAS

1º - Qatar

2º - Argentina

3º - México

4º - Estados Unidos

5º - Emirados Árabes

6º - Inglaterra

7º - Índia

8º - Arábia Saudita

9º - Brasil

10º - França