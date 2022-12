Argentina iguala recorde de pênaltis a favor em uma Copa do Mundo

Classificada à final do Mundial, a Argentina conhecerá seu adversário amanhã (14), quando França e Marrocos se enfrentam na outra semifinal. As seleções entram em campo às 16h (de Brasília).

O gol do camisa 10, que abriu o placar, foi de pênalti. Esta foi a quarta penalidade máxima marcada a favor da Argentina neste Mundial, igualando uma marca estabelecida há 56 anos, na Copa do Mundo da Inglaterra.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Argentina está na final da Copa do Mundo do Qatar. Os comandados de Lionel Scaloni venceram a Croácia por 3 a 0, nesta terça-feira (13), na semifinal da competição, com gols de Messi e Julián Álvarez, duas vezes.

