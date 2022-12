Argentina iguala Brasil em número de finais em Copas do Mundo

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Argentina contou com um show de Lionel Messi e venceu a Croácia por 3 a 0, nesta terça-feira (13), pela semifinal da Copa do Mundo do Qatar. Com isso, a seleção alviceleste carimbou a vaga na final de um Mundial pela sexta vez em sua história, a segunda nas últimas três edições.

O número total faz com que a seleção argentina iguale o Brasil em decisões disputadas no torneio - Copa do Mundo de 1950 foi decidida em um quadrangular. A Itália também se classificou seis vezes. A lista é encabeçada pela Alemanha, que já disputou oito vezes a final de Copas.

A seleção argentina, no entanto, ainda está longe de chegar perto do número de títulos mundiais dos brasileiros. Único país pentacampeão do mundo, o Brasil é o líder isolado no ranking, com a Argentina possuindo duas taças — conquistadas em 1978 e em 1986. Em 1930, 1990 e em 2014, osCaso seja campeã no Qatar, a Albiceleste voltará a erguer a taça de um Mundial após 36 anos e ocupará sozinha a quarta colocação entre as seleções com mais títulos — divide atualmente o posto com França e Uruguai, campeões duas vezes.

O adversário da Argentina na decisão será definido amanhã (14), às 16h (de Brasília), no confronto entre França e Marrocos. A final da Copa do Qatar será disputada no próximo domingo (18), às 12h.

SELEÇÕES COM MAIS FINAIS DE COPAS

Alemanha (8)

Brasil (6)

Argentina (6)

Itália (6)

SELEÇÕES COM MAIS TÍTULOS DE COPAS

Brasil (5)

Alemanha (4)

Itália (4)

Argentina (2)

França (2)

Uruguai (2)

Espanha (1)

Inglaterra (1)