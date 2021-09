Argentina domina e vence Venezuela por 3 a 1 nas Eliminatórias

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Atual campeã da Copa América, a Argentina voltou aos gramados contra a Venezuela nesta quinta-feira (2), no Estádio Olímpico de la UCV, em Caracas. Jogando fora de casa pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2022, os comandados de Lionel Scaloni venceram por 3 a 1 com gols de Lautaro Martínez, Joaquín Correa e Ángel Correa. Soteldo, ex-Santos, foi quem diminuiu para os mandantes.

Com um jogador a mais após uma forte entrada de Adrián Martínez em Lionel Messi, os argentinos abriram o placar na reta final do primeiro tempo. Na segunda etapa, com o controle do jogo, os visitantes ampliaram o placar e conseguiram mais três pontos para o decorrer da disputa.

Com o resultado, a Argentina chega aos 15 pontos e segue em segundo lugar, atrás apenas do Brasil, com 21. Já a Venezuela amarga a lanterna com apenas quatro pontos, com uma vitória e um empate em sete jogos disputados.

A atual campeã da Copa América volta aos gramados no domingo (5) para reeditar a final da Copa América. Lionel Messi e companhia enfrentarão os comandados de Tite, na NeoQuímica Arena, em São Paulo. Já a Venezuela visitará o Peru no mesmo dia.

Em outro jogo desta quinta, o Equador derrotou o Paraguai por 2 a 0, em casa, e se segurou em terceiro lugar nas eliminatórias. Nos outros duelos do dia, a Colômbia ficou no 1 a 1 com a Colômbia, e o Uruguai empatou com o Peru, fora, por 1 a 1. Colombianos e uruguaios completam a zona de classificação, com nove pontos.