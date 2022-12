Argentina campeã repete Brasil de 2002 e deixa estádio sem dar entrevista

A atitude lembra o que aconteceu com a seleção brasileira de Luiz Felipe Scolari, em 2002. Na ocasião, o time deu algumas entrevistas no gramado, mas depois deixaram o estádio sem passar por zona mista e coletiva. Na edição passada, os franceses também festejaram, mas deram entrevista.

DOHA, QATAR (UOL/FOLHAPRESS) - A Argentina deixou o Estádio Lusail sem dar nenhuma entrevista após receber a premiação de campeã da Copa do Mundo no gramado neste domingo (18). Os atletas eram esperados para falar com os jornalistas em dois momentos, mas não atenderam ao compromisso em nenhum deles.

