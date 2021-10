Arena da Amazônia terá 50% do público liberado para jogo Manaus x Tombense

Manaus/AM - Foi definida para o jogo entre Manaus e Tombense (MG), a presença de 50% do público na Arena da Amazônia Vivaldo Lima, que acontecerá no próximo sábado (30). A partida é válida pelo Campeonato Brasileiro Série C e poderá contar com a presença de até 22.150 torcedores.

De acordo com os protocolos, entre as obrigações para o jogo do Gavião do Norte está a aquisição do ingresso e credenciamento para acesso ao local do evento somente aos que tenham completado o esquema vacinal da Covid-19 com duas doses ou dose única da vacina contra a doença.

Pessoas que na data da partida ainda não tenham cumprido o período de 15 (quinze) dias da aplicação da segunda dose ou dose única do imunizante deverão apresentar resultado negativo de exame da Covid-19 do tipo RT-PCR feito em até 48h do jogo ou do tipo teste rápido de antígeno feito em até 24h do evento.

O protocolo e portaria estipulam que medidas devem ser adotadas para impedir a entrada de pessoas não vacinadas nos locais dos eventos, incluindo crianças das faixas etárias que ainda não foram incluídas no Programa Nacional de Imunização.

O uso correto e constante da máscara e a manutenção do distanciamento social também serão medidas indispensáveis para a realização do jogo.