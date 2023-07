Árbitro relata ofensas de Hulk, Felipão e R. Caetano na súmula

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O árbitro Wilton Pereira Sampaio relatou as ofensas de Hulk e do diretor executivo Rodrigo Caetano na súmula da empate por 2 a 2 entre Atlético-MG e América-MG.

"Você não é homem, tem que me respeitar, você é um moleque.", escreveu o juiz sobre os protestos de Hulk.

"O que você tem contra a gente?", teria protestado o dirigente ainda antes do jogo.

Segundo o documento, Rodrigo Caetano ainda voltou a reclamar ao término do primeiro tempo e ao fim do embate. "Já sabia que você ia fazer isso, você não é homem."

Wilton Pereira também relatou os motivos que o levaram a expulsar o técnico Felipão. "você e ele são uns safados", teria bradado o comandante, segundo a súmula.

Felipão disse que as expulsões foram "ordem de lá de dentro" em sua coletiva.

Confira a íntegra do texto sobre Hulk e Rodrigo Caetano:

"Informo que enquanto a equipe de arbitragem deixava o vestiário para realizar o aquecimento prévio à partida fomos surpreendidos pela presença do sr. Rodrigo Caetano, diretor executivo do Atlético Mineiro, no corredor que dá acesso ao vestiário da arbitragem dizendo de forma intimidativa e por repetidas vezes as seguintes palavras 'só queria saber uma coisa, já fomos eliminados duas vezes com você apitando, o que você tem contra a gente?' Informo ainda que após o termino do 1º tempo do jogo o referido diretor abordou pela segunda vez a equipe de arbitragem no corredor que dá acesso ao vestiário ainda mais exaltado dizendo "tá vendo, eu não avisei, já é a terceira vez que você nos prejudica.' E, novamente, o referido diretor, após o término do jogo, nos abordou pela terceira vez, no mesmo corredor que dá acesso ao vestiário da arbitragem, de modo extremante exaltado e aos gritos dizendo "já sabia que você ia fazer isso, você não é homem.' Informo ainda que na companhia do referido diretor o atleta de nº 7 do Atlético Mineiro, sr. Givanildo Vieira Souza protestava aos gritos dizendo "você não é homem, tem que me respeitar, você é um moleque" e em ato contínuo veio em minha direção me tocando no ombro. Registro ainda que a equipe de arbitragem só conseguiu ter acesso ao vestiário mediante intervenção do policiamento. diante de tudo que foi relatado me senti intimidado e ofendido em minha honra."

Veja a explicação para a expulsão de Felipão:

"Após receber o cartão amarelo por reclamação (vide campo de advertências), o mesmo disse as seguintes palavras: 'você é que deveria me respeitar, quem tem que receber o cartão amarelo é você', fazendo gesto de aplicação do cartão com sua credencial. Relato ainda que o mesmo após deixar a área técnica disse para o quarto árbitro, sr. André Luiz Skettino Policarpo Bento, as seguintes palavras: 'você e ele são uns safados'. diante do relatado me senti ofendido na minha honra."

Confira os motivos do vermelho para Hulk citados na súmula

"Expulsei em decorrência do segundo cartão amarelo o atleta nº 7, sr. Givanildo Vieira Souza, por após o termino do jogo se dirigir ao centro do campo se aproximando do quarteto de arbitragem enquanto nos cumprimentávamos como ocorre tradicionalmente após o término das partidas, momento em que o referido atleta proferiu as seguintes palavras: 'vocês estão comemorando o que? O trabalho de vocês foi uma vergonha!', ato contínuo o mesmo pediu repetidas vezes a um cinegrafista que estava próximo para que nos filmasse. Após a expulsão, o referido atleta se aproximou novamente do quarteto de arbitragem aplaudindo de forma irônica e se retirando em seguida. registro por fim que diante das palavras que foram ditas me senti ofendido em minha honra."