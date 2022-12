Árbitro polonês é confirmado para final da Copa entre Argentina e França

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Fifa já definiu quem será o árbitro da grande final da Copa do Mundo do Qatar, entre França e Argentina, marcada para o próximo domingo (18), às 12h (de Brasília), no estádio Lusail Iconic. E não será brasileiro. Trata-se do polonês Szymon Marciniak.

Szymon Marciniak era apontado como favorito para comandar a decisão. Ele já apitou dois jogos neste Mundial, ambos envolvendo os finalistas: França 2 x 1 Dinamarca, pela fase de grupos, e Argentina 2 x 1 Austrália, pelas oitavas de final.

No jogo da França, os dinamarqueses reclamaram bastante com o juiz polonês por conta do gol da vitória francesa, marcado por Mbappé, aos 40min do segundo tempo. Griezmann mandou um cruzamento na medida e Mbappé se antecipou à marcação para empurrar a bola para dentro do gol. A bola bateu no corpo do craque francês, que estava com o braço colado, gerando muita reclamação dos dinamarqueses. No entanto, o VAR não indicou revisão e o tento foi validado.

Na Copa de 2018, o árbitro polonês chamou atenção de maneira negativa. Na vitória de 2 a 1 da Alemanha sobre a Suécia, pela fase de grupos, ele deixou de marcar uma suposta penalidade para os suecos, que deixaram o campo reclamando bastante.

"Não entendo porque o árbitro não saiu de campo para ver na televisão", disse John Guidetti, atacante sueco, logo após a partida.

Szymon Marciniak terá Pawel Sokolnicki e Tomasz Listkiewicz como assistentes e será o primeiro árbitro polonês a apitar uma decisão de Copa do Mundo.

CLAUS SERÁ 4º ÁRBITRO EM CROÁCIA X MARROCOS

A partida entre Croácia e Marrocos, no sábado (17), também já teve a arbitragem definida, e terá o qatari Abdulrahman Al-Jassim como árbitro principal. E uma novidade: Raphael Claus se despede do Qatar com mais uma partida na conta. Ele será o quarto árbitro do jogo que definirá o terceiro colocado do Mundial.