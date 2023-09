Árbitro explica expulsão de Gabriel Neves em final da Copa do Brasil

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O árbitro da decisão da Copa do Brasil, Braulio da Silva Machado, relatou na súmula o motivo da expulsão de Gabriel Neves no final do confronto.

"Por conduta antidesportiva ao chutar a bola para longe no momento em que o jogo estava paralisado", consta na súmula da partida.

A expulsão do jogador foi no último lance do jogo, aos 54 minutos da segunda etapa. O uruguaio já tinha tomado um cartão amarelo durante o confronto e acabou levando o segundo.

A primeira punição do camisa 20 também foi por tentar retardar a partida. "Retardar excessivamente a execução de um arremesso lateral ou tiro livre - Por conduta antidesportiva ao retardar excessivamente a execução de um arremesso lateral".

Apesar disso, o São Paulo empatou com o Flamengo por 1 a 1 e conquistou o título inédito da Copa do Brasil. No confronto de ida, o Tricolor havia vencido por 1 a 0, no Maracanã.