Árbitro é espancado em jogo de basquete nos EUA

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma partida amadora de basquete juvenil disputada na quadra de uma igreja teve um final lamentável no último final de semana. Na cidade de Lothonia, na Georgia (EUA), um árbitro foi brutalmente atacado por várias pessoas após apitar o final do jogo.

O episódio aconteceu nas instalações esportivas de uma Igreja Cristã no último domingo (3) e terminou com o árbitro severamente machucado e "levado às pressas" ao hospital, de acordo com a emissora 'Canal 2'. Em um vídeo publicado nas redes sociais, é possível ver o momento em que um grupo de pessoas, incluindo adolescentes, parte para cima do juiz.

O árbitro até tenta fugir, mas é perseguido pelos agressores, que começam a tentar acertá-lo. Ele procura se proteger e consegue revidar alguns golpes, mas acaba sendo derrubado e recebendo uma série de socos e chutes no chão.

Um porta-voz da polícia do condado de Dekalb disse ao 'TMZ' que policiais responderam a um chamado no local por conta do ataque e que uma investigação está em andamento.

Após o ocorrido, o pastor da igreja divulgou um comunicado lamentando os acontecimentos. "Embora não possamos controlar as pessoas, é nossa esperança e oração que aqueles que entram em nossas instalações se comportem da melhor maneira", completou o responsável pelo local.