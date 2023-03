Árbitro de Fla x Flu relata 'pressão' de Braz e ameaça de Felipe Melo

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Árbitro do clássico entre Flamengo e Fluminense que decidiu a Taça Guanabara, Grazianni Maciel relatou pressão de Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Rubro-Negro, sobre o trio de arbitragem e explicou a expulsão do volante Felipe Melo, que ficou menos de dois minutos em campo.

O Tricolor venceu por 2 a 1, de virada, e levantou a taça, chegando com vantagem às semifinais. Flamengo, Vasco e Volta Redonda são os outros classificados.

De acordo com o relatado por Grazianni na súmula, Braz disse que o trio de arbitragem só podia "estar de sacanagem". As palavras teriam sido ditas na saída para o intervalo.

No primeiro tempo, o Flamengo teve um gol marcado por Gabigol anulado, após o árbitro ir ao VAR e constatar falta de Matheus França em André.

"Informo que, no intervalo da partida, quando a equipe de arbitragem se dirigia para o vestiário, o sr. Marcos Braz proferiu as seguintes palavras: 'Vocês só podem estar de sacanagem, isso é uma palhaçada, são os babacas da Federação. Podem relatar o que estou falando porque não acontece nada comigo'", conta.

Grazianni Maciel também explicou o cartão vermelho dado a Felipe Melo, que havia acabado de entrar.

O volante foi expulso nos minutos finais da partida, em confusão que começou após falta de Gerson e empurra-empurra entre os jogadores dos dois times. O árbitro relatou que ele chegou a fazer ameaças.

"Com o jogo paralisado, após marcação de falta a favor de sua equipe, veio de forma agressiva dando empurrões na altura do peito de seu adversário Ayrton Lucas, tendo de ser contido por atletas de ambas as equipes", afirmou.

"Antes de deixar o campo de jogo, o atleta expulso, com o dedo em riste em minha direção, proferiu as seguintes palavras: 'Só não dou um soco na sua cara para não manchar minha carreira, você é um safado, mau caráter'", completou.