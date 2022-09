Árbitro de Brasil x Gana já irritou Neymar em derrota do PSG

LE HAVRE, FRANÇA (UOL/FOLHAPRESS) - O árbitro do amistoso entre Brasil e Gana, em Le Havre, na sexta-feira (23), é um velho conhecido de Neymar. O francês Mikäel Lesage, de 47 anos, será o responsável por comandar o encontro, o penúltimo da seleção brasileira antes da estreia na Copa do Mundo do Qatar.

Um dos mais experientes árbitros franceses, Lesage já esteve à frente de 189 jogos da Ligue 1, entre 2012 e maio deste ano. Na atual temporada, ele comandou cinco partidas, todas da Ligue 2, a segunda divisão francesa.

Dentre as quase duas centenas de partidas em que trabalhou na elite, a mais polêmica aconteceu em fevereiro deste ano, em uma vitória do Nantes sobre o PSG por 3 a 1. O duelo marcava o retorno de Neymar, após uma lesão no tornozelo esquerdo que o deixou afastado por oito semanas.

Lesage foi duramente criticado pelos jogadores do PSG, que receberam ao todo 6 cartões amarelos, um deles para Neymar. O brasileiro foi advertido aos 5 minutos do segundo tempo, depois de chutar uma bola para longe após sofrer uma falta.

Já em casa depois do jogo, o camisa 10 ironizou a atuação da arbitragem. "Voltei para minha casa para ver o show do Thiaguinho e levei cartão", escreveu, junto a uma foto de uma TV que mostrava uma apresentação do cantor.

Naquela mesma partida, Neymar marcou o único gol do PSG e ainda perdeu um pênalti, sofrido por Mbappé. O goleiro Alban Lafont conseguiu defender a cobrança do brasileiro.