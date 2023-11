Árbitra Fifa, Edina Alves Batista apita a final da Copa Floresta

Manaus/AM - Ao prezar pela qualidade do espetáculo e, novamente, pela representatividade feminina, a Federação Amazonense de Futebol (FAF) escalou para a final da Copa da Floresta um sexteto de arbitragem formado inteiramente por mulheres. Apita a decisão entre Urucurituba e Tefé, no próximo sábado (18), a árbitra do quadro da FIFA, Edina Alves Batista, que será assistida por Anne Kesy Gomes de Sá, também Fifa, e Noélia Chaves da Paixão. Adriana Costa Farias e Alini Miranda Gil serão árbitras adicionais, enquanto Elivane Trindade da Costa atuará como quarta árbitra.

O presidente da FAF, Ednailson Rozenha celebrou o fato de a final da maior competição de futebol não profissional do Norte do país ter uma arbitragem reconhecida internacionalmente e destacou o importante papel que a Federação tem exercido no que diz respeito à valorização das mulheres no futebol.

"Por tudo que foi pensado e executado, a final da primeira edição da Copa da Floresta merece uma arbitragem desse nível. Nossa terra, nosso povo e nossos jogadores merecem um espetáculo à altura de tudo que demonstraram dentro e fora de campo. Nossa gestão e nossas competições têm sido e continuarão sendo pioneiras na valorização do homem da floresta, dos povos originários e também das mulheres. Então, nada mais justo que a partida mais importante da Copa da Floresta seja conduzida por uma arbitragem formada inteiramente por mulheres", disse Rozenha.

Assim como em Manaquiri (a 165 quilômetros de Manaus), primeira sede da Copa da Floresta a ter uma mulher como coordenadora, a final da competição em Urucurituba (a 207 quilômetros da capital) estará sob a responsabilidade da colaboradora do Departamento de Competições, Alicia Marinho, que também esteve à frente do grupo sediado no município do Baixo Solimões.

Em agosto deste ano, a partida de abertura da Copa da Floresta, entre Presidente Figueiredo e Urucará, também foi conduzida por um quinteto feminino. Na oportunidade, apitou o confronto, a árbitra Elivane Trindade da Costa, que teve a assistência de Anne Kesy e Adriana Costa Farias. Noélia Chaves da Paixão e Alini Miranda Gil foram quarta e quinta árbitra, respectivamente.

Arbitragem Fifa

Referência na arbitragem feminina, Edina Alves coleciona vasta experiência em torneios nacionais e internacionais tanto no futebol feminino, quanto masculino. Na atual temporada, a central já havia sido convidada pela FAF para conduzir a final do Campeonato Amazonense, em que o Amazonas FC levou a melhor sobre o Manauara, em abril deste ano.

Mais recentemente, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) escalou a profissional para a decisão da Série C do Campeonato Brasileiro, que terminou com mais um título inédito da Onça-pintada.

Única amazonense no quadro da Fifa, Anne Kesy tem conquistado seu espaço nos principais campeonatos nacionais, como a Série A do Brasileiro. A árbitra também tem representado o Amazonas em competições fora do país, quando atuou nos Jogos Pan-Americanos, no Chile, há algumas semanas. Aos 31 anos, a profissional é referência para as companheiras de profissão do estado e contribuirá com sua experiência na decisão da Copa da Floresta.

Com informações da assessoria