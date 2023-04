Araraquara amassa Mesquita e mantém campanha perfeita na LBF

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Sete jogos e sete vitórias! O líder invicto Sesi Araraquara derrotou o Sodiê Mesquita pelo placar de 92 a 70, em partida válida pela última rodada do 1º turno da Liga de Basquete Feminino.

O Sesi Araraquara liderou desde o início da partida e só foi aumentando a vantagem diante de um Mesquita que errou demais e foi uma presa fácil para o líder da LBF 2023.

Diversas jogadoras brilharam por Araraquara, mas Vitória Marcelino foi eleita a MVP, com 26 pontos e oito rebotes. A ala só não teve um desempenho ainda melhor porque o técnico João Camargo poupou as titulares nos minutos finais do último quarto, visto que o triunfo já estava garantido.

Com a campanha perfeita até aqui, o time do Sesi confirma que o time é um dos favoritos ao título e que tem tudo para incomodar o Sampaio, equipe maranhense que é a atual campeã da LBF.

2º TURNO

Na abertura do returno, a equipe do Mesquita recebe o Santo André no dia 30. No 1º turno, o Santo André venceu por 90 a 73.

Já o líder invicto Sesi Araraquara enfrenta contra o Blumenau, fora de casa, no dia 1º de maio. E no primeiro encontro entre as equipes, o Sesi Araraquara fez 76 a 55.