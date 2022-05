Apostas do rapper Drake foram mal no UFC, mas ganhou bolada no Super Bowl

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O rapper canadense Drake virou piada no Brasil, no último fim de semana, por perder R$ 2,1 milhões ao apostar na vitória de Justin Gaethje contra Charles Oliveira, o Charles Do Bronx, no UFC 274 — o lutador brasileiro finalizou o americano com um mata-leão no primeiro round da luta.

Essa não foi a primeira vez que o músico se aventurou no mundo das apostas esportivas. No entanto, pela segunda vez, ele perdeu uma quantia alta apostando no MMA. Em março, Drake apostou R$ 1,3 milhão na vitória de Jorge Masvidal contra Colby Covington, no UFC 272. Covington venceu a luta após cinco rounds por decisão unânime.

Mas não foram apenas prejuízos para Drake. Em fevereiro, ele colocou em jogo um valor altíssimo no Super Bowl: 28 bitcoins (cerca de R$ 6,4 milhões na época). O rapper apostou na vitória do Los Angeles Rams contra o Cincinnati Bengals e que seu amigo, Odell Beckham Jr, teria ótimas estatísticas na partida.

Os Rams venceram aquele jogo e fizeram Drake ter o retorno de 46 bitcoins — ele teve um lucro de R$ 3,9 milhões. Odell marcou o touchdown que abriu o placar do confronto e garantiu R$ 2,4 milhões para o cantor.

O único revés do canadense naquela noite foi por conta de uma lesão no joelho de Beckham Jr. que o tirou da partida. Drake apostou que o wide receiver receberia 62,5 jardas, mas ele se lesionou e ficou apenas com 52, e o rapper perdeu R$ 2 milhões.

Torcedor fanático do Toronto Raptors na NBA, Drake também fez questão de compartilhar uma outra aposta alta no esporte da bola laranja. Em seu Instagram, ele publicou uma foto mostrando que apostou 200 mil dólares canadenses (R$ 786 mil) no Golden State Warriors como campeões da Conferência Oeste.

Se o rapper acertar a previsão, ele terá um retorno de um milhão de dólares canadenses (R$ 3,9 milhões).

O Warriors está na semifinal de conferência contra o Memphis Grizzlies, e lidera a série por 3 a 2 — está a uma vitória de chegar às finais de conferência e o sonho de Drake ficar mais próximo.