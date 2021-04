Após vitória no clássico, Vasco encara o Boavista a fim de manter boa fase

O Vasco chega à penúltima rodada da Taça Guanabara na quinta colocação, com 13 pontos, e ainda com chances de chegar ao G4, que garante vaga na semifinal.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em alta após vencer o Flamengo, o Vasco tenta dar sequência ao bom momento, neste domingo (18), contra o Boavista, em Bacaxá, no encerramento da 10ª rodada do Carioca.

