Após vitória na altitude, Santos tenta cravar ida às quartas da Libertadores

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Santos tenta garantir sua ida às quartas de final da Copa Libertadores em confronto com a LDU (EQU) nesta terça-feira (1º), a partir das 19h15, na Vila Belmiro. No primeiro encontro, na altitude de Quito, o time alvinegro venceu por 2 a 1.

Com isso, o Santos poderá se classificar com um empate ou até com uma derrota por 1 a 0, já que o gol qualificado é usado como critério de desempate na competição. Se a LDU devolver o resultado de ida, a decisão será nos pênaltis.

Além da vantagem prévia, o Santos poderá contar com reforço no duelo. O zagueiro Luan Peres, livre da Covid-19, cumpriu período de isolamento e voltou a ficar à disposição de Cuca, outro recém-recuperado no surto recente de coronavírus no clube.

O treinador comandou apenas uma atividade de preparação para a partida, nesta segunda-feira (30). No domingo (29), dia seguinte à vitória por 4 a 2 sobre o Sport, pelo Campeonato Brasileiro, o elenco santista ganhou folga.

SANTOS

John; Pará, Lucas Veríssimo, Luan Peres (Luiz Felipe) e Felipe Jonatan; Alison, Diego Pituca e Jean Mota (Jobson); Marinho, Kaio Jorge e Soteldo. T.: Cuca

LDU

Adrián Gabbarini; Pedro Perlaza, Luis Caicedo, Anderson Ordóñez e Christian Cruz; Edison Vega, Jordy Alcivar, Billy Arce, Jhojan Julio e José Quintero; Cristian Martínez. T.: Pablo Repetto

Estádio: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Horário: 19h15 (de Brasília) desta terça-feira (1º)

Árbitro: Néstor Pitana (ARG)

Transmissão: FoxSports e Conmebol TV