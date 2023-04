Após vice do Carioca, Flamengo decide demitir técnico Vítor Pereira

Acabou a trajetória do português Vítor Pereira como treinador do Flamengo. Após a goleada na final do Campeonato Carioca para o Fluminense, a diretoria do Rubro-negro decidiu pela saída do treinador. A informação é do jornal O Globo. O clube carioca deve anunciar a demissão nas próximas horas.

A situação de Vítor Pereira à frente do clube ficou insustentável após a goleada por 4 x 1 para o Tricolor e a perda do quinto título somente em 2023.

Sob o comando do português, o Rubro-negro perdeu a Supercopa do Brasil, Mundial de Clubes, Recopa Sul-Americana, Taça Guanabara e Campeonato Carioca. Vítor Pereira foi contratado para a vaga de Dorival Júnior, que conquistou Copa do Brasil e Libertadores com o Flamengo.