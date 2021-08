Após vencer por 2 a 0, Fluminense recebe o Cerro Porteño pelas oitavas da Libertadores

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Após vencer por 2 a 0 no jogo de ida, o Fluminense recebe, nesta terça-feira (2), às 19h15, no Maracanã, o Cerro Porteño pelas oitavas de final da Copa Libertadores.

Com a partida desta terça, o clube dará início a uma maratona de jogos. Somente neste mês, o tricolor carioca tem ao menos seis partidas marcadas, sendo cinco pelo Campeonato Brasileiro e um pela Copa Libertadores.

Se conquistar a classificação contra o Cerro Porteño, o Flu terá mais duas datas nas quartas: 12 e 19 de agosto, diante do Barcelona de Guayaquil-EQU.

Além desta sequência, ainda há o jogo contra o Juventude pelo Campeonato Brasileiro, que seria no último sábado e foi adiado devido ao duelo contra o Criciúma; as rodadas seguintes da competição em setembro e as duas partidas pelas quartas de final da Copa do Brasil, ainda sem dias nem adversário confirmados.

Desta forma, a previsão do técnico Roger Machado e sua comissão técnica é de que, pelo menos até o início de setembro, a sequência da equipe seja de dois confrontos por semana, com períodos curtos para descansos.

Diante do cenário de desgaste pelo qual o elenco deve passar, a decisão de Roger para esta sequência de 35 ou 40 dias será utilizar força máxima em todas as partidas, conforme apontou depois da derrota para o Palmeiras no último dia 24, pelo Brasileiro.

Após a classificação contra o Criciúma, enquanto comentava sobre a boa atuação de jogadores criticados pela torcida que se saíram bem, como o lateral Egídio, o treinador afirmou que o desempenho deles terá importância para as próximas semanas.

"Isso eleva a moral para essa sequência de 40 dias, partindo de julho, extremamente decisivos para a gente, que vão decidir o nosso futuro", afirmou o comandante tricolor.

O Fluminense segue vivo nas duas competições de mata-mata -nas quartas de final da Copa do Brasil e nas oitavas da Libertadores- e é o 11º colocado do Campeonato Brasileiro, com 17 pontos em 13 partidas.

Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Horário: 19h15 desta terça (3)

Árbitro: Wilmar Roldán (COL)