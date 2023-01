Após velório de Pelé, Santos tenta recuperar gramado da Vila para estreia

A estrutura para o velório começou a ser montada no dia 23 de dezembro, quando a família avisou o Santos que a situação de Pelé era muito grave. Vítima de câncer no cólon, o Rei só faleceu dia 29.

Mesmo fora das condições ideais, o gramado da Vila deve ser o palco da estreia no Paulista e também da primeira partida do técnico Odair Hellmann.

Duas plataformas foram montadas no campo para a disponibilização de duas tendas: uma para a família, com o caixão de Pelé, e outra para autoridades.

SANTOS, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Após a estrutura montada no gramado da Vila Belmiro para o velório de Pelé, o Santos começa a se preocupar com o estado do campo para a estreia no Campeonato Paulista contra o Mirassol, dia 14.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.