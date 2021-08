Após suspensão por doping, medalhista olímpica sofre mais 4 anos de punição

Lupita ainda tentou reduzir a pena para competir em Tóquio, no entanto, o recurso foi negado em julho do ano passado.

De acordo com o IG, a nova punição será contabilizada a partir do dia 22 de novembro de 2022, fazendo com que a medalhista olímpica fique de fora dos Jogos de Paris-2024. Ela deve recorrer da decisão.

A atleta da marcha atlética María Guadalupe González Romero, conhecida como Lupita González, foi suspensa por 4 anos por flagra no exame anti-doping, no entanto, ela sofreu mais outra punição nos tribunais e deve ficar suspensa por mais quatro anos por adulteração de provas em pedido de reconsideração da primeira punição.

