Após sufoco, Palmeiras encara o Inter na caçada à liderança

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ao conquistar a vitória sobre o Bahia nos acréscimos do segundo tempo, na rodada passada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras se estabeleceu na disputa pelas primeiras posições da tabela. Agora, o Verdão almeja buscar a liderança da competição.

Nesta quarta-feira (30), o adversário será o Internacional, às 19h, no Beira-Rio, em Porto Alegre. O Premiere transmite o confronto.

O triunfo por 3 a 2 sobre os baianos, de virada, deixou os palmeirenses com 13 pontos, na terceira posição, com a mesma pontuação do Athletico-PR, o segundo colocado. O Red Bull Bragantino lidera, com 17.

A suada vitória reforçou também uma característica cobrada por Abel Ferreira, a de lutar por vitórias até o fim. Foi a segunda virada do Palmeiras neste Nacional. Antes, a equipe havia saído atrás no placar contra o América-MG e buscado o resultado nos minutos finais.

"Eu diria que este é o lema da minha vida: jamais desistir, sofrer, jogar", afirmou o treinador português, que após a partida reuniu os jogadores no gramado e disse que eles vão conseguir o título brasileiro.

Diante do Internacional, porém, os jogadores do time alviverde sabem que buscar uma virada poderá ser mais difícil do que foi contra América e Bahia. Principalmente pelo histórico recente ruim dos paulistas em jogos na casa do adversário.

Há cinco anos o Palmeiras não vence o time colorado em Porto Alegre. São três derrotas e dois empates no período. A última vez em que voltou para casa com uma vitória foi na 15ª rodada do Brasileiro de 2016.

"Espero que a gente saia daqui concentrado, focado para ir lá sabendo o que precisa fazer para voltar com os três pontos", disse o meia Raphael Veiga, autor do segundo gol sobre o Bahia.

O Inter, que tenta se adaptar ao estilo do técnico uruguaio Diego Aguirre, faz um início irregular de campanha. Com nove pontos em sete rodadas, a equipe ocupa a 13ª posição.

INTERNACIONAL

Daniel (Marcelo Lomba); Saravia, Pedro Henrique, Víctor Cuesta, Heitor; Rodrigo Dourado, Edenílson, Mauricio, Patrick; Caio Vidal, Yuri Alberto. T.: Diego Aguirre

PALMEIRAS

Jailson; Marcos Rocha, Luan, Felipe Melo, Victor Luis; Danilo, Danilo Barbosa, Gustavo Scarpa; Breno Lopes, Luiz Adriano, Rony (Raphael Veiga). T.: Abel Ferreira

Estádio: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

Horário: 19h (de Brasília) desta quarta-feira (30)

Árbitro: Paulo Roberto Alves Júnior (PR)

VAR: Gilberto Rodrigues Castro Júnior (PE)

Transmissão: Premiere