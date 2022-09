Após sofrer nocaute brutal, brasileiro reclama de regra

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O nocaute sofrido por Zuluzinho em uma luta contra Petr Romakevich, no último sábado (3), durante um evento de MMA em Minsk, em Belarus, rodou o mundo. O confronto foi o card principal da noite e o lutador brasileiro tinha total domínio do embate até o golpe que o deixou na lona.

Wagner Conceição Martins, conhecido como 'Zuluzinho', estava prestes a finalizar o bielorrusso no chão, mas uma regra fez com que a luta fosse reiniciada com os dois em pé. Em seguida, Romakevich acertou uma sequência de golpes e nocauteou o rival.

Em entrevista para a reportagem, Zuluzinho revelou que ficou sabendo sobre a regra quando já estava no chão com seu oponente. No 'AMC Fight Nights Global', só é permitido manter o confronto na lona por apenas um minuto.

"Era regra do evento e eu fui saber em cima da hora. Eles não gostam do jiu-jitsu brasileiro porque amarra muito a luta e querem que a gente troque porrada. Quando o meu corner gritou que era só um minuto que podia ficar no chão, eu fui logo tentar encaixar a chave [de braço]. Quando eu encaixei e estava em uma boa posição, o juiz parou e eu fiquei até sem entender muito no momento", disse à reportagem. E continuou:

"É um absurdo isso, ainda mais com um lutador em vantagem com uma chave encaixada. Se eu soubesse que era só um minuto que era permitido, eu estaria batendo até o juiz parar a luta. Na verdade, é uma regra que não existe no MMA. O certo era deixar rolar. Um minuto não dá tempo de fazer nada no chão", completou.

Com os golpes dados por Romakevich, o brasileiro, que é filho de Rei Zulu, ex-lutador que ficou famoso no mundo do vale-tudo, acabou apagando no ringue.

"Eu apaguei de vez. Ele me deu dois golpes e eu logo apaguei, não tive muita reação porque pegou um chute. Ele me deu um chute na cabeça, eu o espantei e já tentei levar para o chão, mas tomei uma joelhada. Luta é um vacilo. Vacilou, entrou o golpe e já era. Ele teve mérito porque aproveitou o momento certo. Foi o dia dele ganhar e ainda teve ajuda dessa regra", comentou.

Apesar da cena do nocaute ser chocante, Zuluzinho disse que, após o confronto, passou por exames e que os resultados deram normais. Além disso, revelou que já está treinando normalmente.

"Tem um evento que estão me convidando para participar, mas ainda estou me recuperando desta luta. Apesar que não aconteceu nada, estou bem. Até novembro ou dezembro já devo lutar novamente", mencionou.

Sobre a repercussão que a luta teve, o brasileiro comentou que não esperava que fosse viralizar tanto como aconteceu.

"Teve muita repercussão a luta, foi uma coisa sinistra. Viralizou demais. Tem bastante gente me ligando, perguntando o que aconteceu", finalizou.