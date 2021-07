Após show, Rebeca Andrade comemora 'decisões inteligentes' na ginástica

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Com um domingo para guardar na memória, a ginasta Rebeca Andrade comemorou bastante ter alcançado três finais na ginástica feminina nas Olimpíadas de Tóquio. Nos próximos dias ela vai brigar por medalha no solo, salto e no individual geral.

"A gente treina bastante para dar nosso melhor em poucos minutos, poucos segundos, que duram nossas séries. Foi muito trabalho envolvido. A equipe multidisciplinar, nosso treinador, tomando decisões inteligentes em todos os momentos nos treinamentos, nas competições, não só aqui nas Olimpíadas, mas todas as que tiveram. Fizeram certo nas avaliações para preparar a gente para esses momentos, né?", disse em entrevista ao Sportv.

"Tem aí algumas finais, eu tô bem feliz, gostaria de estar mais, mas acontece. É um dia de cada vez, um dia após o outro. Foi um ano muito difícil e eu consegui fazer boas apresentações", falou, se cobrando por alguns movimentos que acha que poderia ter realizado melhor.

A exibição, que a deixou atrás apenas da fenomenal Simone Biles na disputa individual geral, foi ainda mais especial para Rebeca já que os últimos meses não foram nada fáceis.

"Essa coisa de pandemia foi muito complicada. A gente ficou muito tempo em casa sabendo que vinha um ano tão importante para a gente, um ano tão esperado. Então estar aqui é uma alegria enorme", disse.

Rebeca também aproveitou para falar da colega Flavia Saraiva, que chegou à final da trave, mas viveu momentos difíceis com uma lesão no tornozelo direito.

"Foi triste não terminar com ela, mas ela pegou a final da trave, o melhor aparelho dela, eu sei que ela vai dar 110% dela. E foi o que ela falou. Assim que eu vi ela chorando eu falei: 'Cara, isso é ginástica. Infelizmente essas coisas acontecem. E acontecem para te deixar mais forte. Eu passei por uma dessa três vezes e me fez mais forte'. Então a gente tem que usar isso como uma coisa boa, não só ficar pensando no lado negativo. Então ela vai estar lá. Vai ter uma semana e meia para se recuperar, para fazer o melhor que ela puder, e eu vou fazer a mesma coisa.