Após reveses, Vasco tenta recuperação em partida com o Vitória

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em busca de reabilitação, o Vasco visita o Vitória neste sábado (7), no Barradão, em Salvador, pela 16ª rodada da Série B. A partida começa às 19h30.

A equipe cruz-maltina é 11ª colocada, com 22 pontos, e vem de derrota no clássico com o Botafogo, na rodada anterior da Série B, e eliminação na Copa do Brasil diante do São Paulo. O objetivo agora é reagir para voltar à parte de cima da classifiçação.

Para o confronto, a equipe não contará com o volante Bruno Gomes, que deixou o campo após sentir dores nas costas durante a derrota para o São Paulo na última quarta (4).

A tendência é que o técnico Lisca mande a campo Vanderlei; Miranda, Ernando e Leandro Castan; Zeca, Romulo, Juninho, Marquinhos Gabriel e Léo Jabá; Morato e Cano.

No Vitória, que aparece em 15º e precisa de um bom resultado para espantar a crise, o destaque da semana foi a demissão do técnico Ramon Menezes. Sob o comando do auxiliar Ricardo Amadeu, o time deve entrar em campo com Ronaldo, Cedric, Mateus Moraes, Marcelo Alves, Pedrinho, João Pedro, Gabriel Bispo, Eduardo, Wesley Pionteck, David e Samuel.

Estádio: Barradão, em Salvador (BA)

Horário: 19h30 (de Brasília)

Árbitro: Leandro Vuaden (RS)