Após renovar com Nacional, atacante Iury Tanque é emprestado ao Anapolina-GO

Manaus/AM - Após renovar com o Nacional, em publicação feita no BID da CBF, o atacante Iury Tanque, artilheiro da equipe na Série D, foi emprestado para o Anapolina-GO, para disputa da segunda divisão do Campeonato Goiano. O jogador foi anunciado nas redes sociais da equipe.

"Então. Meu contrato vai até o final do estadual, teve prorrogação e o que a gente combinou foi isso. Eu fui emprestado aqui para Anapolina, um clube grande aqui de Anápolis. A gente vai disputar a divisão de acesso. Faltam oito jogos, né. Dois meses aí para a gente buscar esse acesso aqui e em dezembro eu volto e me apresento no Naça", disse a um site local.

Ao todo, Iury disputou 17 partidas com pelo Leão da Vila Municipal e somou sete gols e uma assistência. No jogo que marcou a eliminação do clube na Série D, Iury marcou dois dos três gols do clube contra o Bahia de Feira.