Após protestos e bombas, Santos cancela coletiva de Odair por segurança

SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Santos cancelou a coletiva do técnico Odair Hellmann por motivos de segurança. A situação na Vila Belmiro fugiu do controle após torcedores jogarem bombas no gramado.

O Santos perdeu o controle do jogo e foi derrotado por 2 a 0, o que gerou revolta no torcedor. O estádio demorou a ser esvaziado devido aos protestos, que duraram cerca de 10 a 15 minutos.

O técnico Odair Hellmann foi um dos principais alvos do protesto. 'Odair, vai se f*****, o nosso Santos não precisa de você' foi cantarolado, além de vaias e xingamentos direcionados ao treinador.

O elenco e comissão foram posicionados no centro do gramado junto de um anel de seguranças. Como estratégia para fugir das bombas, o meio do gramado seria mais difícil de ser atingido com objetos.

O futuro de Odair é incerto no Santos. Além do resultado por 2 a 0, o desempenho e entrega da equipe também foram mau vistos pela diretoria.

Não é certa sua saída, mas há debates para a troca de comando. O principal ponto discutido é quem substituiria Odair, já que o mercado de técnicos é escasso no momento.