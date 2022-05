Após mudança no comando, Atlético-GO busca primeira vitória no Brasileiro contra Coritiba, que quer o G-4

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - À frente apenas do lanterna Fortaleza no Campeonato Brasileiro, o Atlético-GO recebe o Coritiba, às 16h30 deste sábado (21), pela sétima rodada da competição, buscando faturar sua primeira vitória. Das seis partidas disputadas do torneio, a equipe goianiense acumula três empates e três derrotas.

A principal novidade do time rubro-negro é a troca do técnico: após a derrota que selou a má fase para o Atlético-MG no último domingo (15), o clube decidiu demitir Umberto Louzer. No dia seguinte, Jorginho foi anunciado.

Para duelo em casa, o novo treinador terá algumas dificuldades com o elenco: Além de Léo Pereira e Gabriel Baralhas, que cumprem suspensão, Jorginho não poderá contar com o lateral direito Dudu, que segue tratando lesão. Considerando os desfalques, o Atlético-GO deve entrar em campo com: Ronaldo; Hayner, Wanderson, Ramon Menezes e Jefferson; Edson Felipe, Marlon Freitas e Jorginho; Shaylon, Wellington Rato e Luiz Fernando.

O Coritiba, por sua vez, tem como único desfalque o meia Thonny Anderson, que ainda está em fase final de recuperação. O atacante Igor Paixão, por outro lado, já se recuperou e deve ser escalado. Uma provável escalação do time comandado por Gustavo Moríngio tem: Alex Muralha; Matheus Alexandre, Henrique, Luciano Castán e Egidio; Andrey, Willian Farias e Régis; Igor Paixão, Léo Gamalho e Alef Manga.

A equipe do Paraná tenta se estabilizar no Brasileiro após eliminação por goleada para o Santos na terceira fase Copa do Brasil. No campeonato de pontos corridos, o time é o sexto colocado, com dez pontos em três vitórias e dois empates, além de uma derrota. Uma vitória fora de casa em tropeço dos clubes da ponta da tabela poderia potencialmente colocar o clube alviverde no G-4.

Após o jogo em Goiânia, o Coritiba volta à capital paranaense, onde recebe o Botafogo no próximo domingo (29). Já o Atlético-GO viaja à Porto Alegre para enfrentar o Internacional, na segunda-feira (30). Antes disso, porém, o time vai ao Equador, onde decidirá em confronto direto contra o LDU, na terça-feira (24), quem será o classificado do grupo F às oitavas da Copa Sul-Americana. Uma vitória ou empate dão a vaga ao time de Goiás.

Estádio: Antônio Accioly, em Goiânia (GO)

Horário: Às 16h30 (de Brasília) deste sábado (21)

Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira (Fifa/SP)

VAR: Daiane Caroline Muniz dos Santos (Fifa/SP)

Transmissão: Premiere