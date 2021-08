Após mais de 50 anos, Quênia volta a perder 3.000 m com obstáculos olímpico na pista

Nos 5.000 m rasos, a holandesa Tifan Hassan foi a vencedora com uma arrancada espetacular no final. A fundista, que nasceu na Etiópia, fez o tempo de 14min36s79.

Na pista, o último revés fora também em Tóquio, só que em 1964, quando o belga Gaston Roelants, hoje com 84 anos, ficou com o ouro.

As últimas derrotas do Quênia nos 3.000 m com obstáculos tinham sido em Montreal-1976 e Moscou-1980, quando o país africano boicotou os Jogos Olímpicos.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O marroquino Souflane El Bakkali venceu os 3.000 m com obstáculos nas Olimpíadas de Tóquio-2020. O fundista quebrou a hegemonia queniana, que venceu as nove últimas finais olímpicas da prova.

