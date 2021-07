Após luta contra a covid, Dal Zotto vibra por 'estreia especial' em Tóquio

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - Ao contrário do que se esperava, o Brasil não teve tanta facilidade para derrotar a Tunísia na estreia do vôlei masculino nos Jogos Olímpicos de Tóquio, neste sábado (24), em jogo disputado na Arena Ariake; mesmo com os 3 sets a 0 no placar final.

Com parciais de 25/22, 25/20 e 25/15, o time comandado pelo técnico Renan Dal Zotto debutou com triunfo —aliás, desde Atlanta-96, a equipe brasileira não sabe o que é ser derrotada no primeiro jogo em uma Olimpíada.

"Primeiro, feliz pela vitória. O time não conseguiu render o máximo nos primeiros dois sets porque é uma tensão natural de abertura de Jogos Olímpicos. Mas o importante é que saímos com 3 a 0, e isso conta muito", destacou Dal Zotto ao canal Bandsports.

"Nos últimos anos, o time vem se comportando muito bem. Mesmo com a inserção de alguns garotos, a gente tem mantido um nível técnico muito bom desde 2017, quando fomos campeões da Copa dos Campeões aqui no Japão. Em 2018, fomos vice-campeões mundiais, em 2019, campeões da Copa do Mundo, e agora campeões da Liga das Nações. A gente espera manter essa performance", acrescentou o comandante.

"Não é garantia de absolutamente nada, mas o que a gente espera é continuar jogando bem, com esse entusiasmo, esse brilho no olho. E depois o resultado vem por méritos", afirmou Dal Zotto.

Símbolo da geração de prata em Los Angeles-1984, o hoje técnico Renan Dal Zotto, de 60 anos, agora tem a missão de manter a força deixada pela antecessor Bernardinho, que, em 16 anos, levou o time a três finais olímpicas, conquistando duas delas (Atenas-2004 e Rio-2016).

Além disso, o treinador viveu emoção diferente nesta estreia, pois, após 40 dias internado na UTI, venceu a Covid-19 e seguiu para Tóquio para buscar mais uma medalha para o país. A vitória contra os tunisianos veio como "cereja do bolo".

"Para mim, é um momento muito especial porque eu lutei muito para estar aqui. Muito mesmo, uma guerra, uma luta diária comigo mesmo para vencer cada movimento, para adquirir cada movimento. Então, estou muito feliz, muito feliz de estar aqui. Primeiro, pessoalmente, e segundo por estar junto desses garotos, que são brilhantes, e a comissão técnica também. Então, estou muito feliz mesmo", finalizou o técnico.